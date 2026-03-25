A febbraio, Poste Italiane ha emesso quasi 16.000 passaporti, segnando un aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La rete degli uffici in cui si può richiedere il documento supera i 6.500 punti distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'azienda continua a sviluppare servizi per facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l'offerta e semplificando l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. A partire dal 24 marzo 2026, salgono a 6.542 gli uffici postali in cui è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto, tra uffici presenti Comuni con meno di 15.000 abitanti e quelli dei grandi centri urbani, ampliando ulteriormente la rete di prossimità su tutto il territorio nazionale. Il servizio, si legge in una nota del gruppo Poste Italiane, è particolarmente gradito dai cittadini visto che sono quasi 200 mila le richieste di rilascio e rinnovo del passaporto presentate presso gli uffici postali italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste, a febbraio quasi 16 mila passaporti erogati (+36%): oltre 6.500 uffici in cui si può richiedere documento

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