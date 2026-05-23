Portogallo abbandonano bambini in un bosco | coppia arrestata

Da ildifforme.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 19 maggio, una coppia è stata arrestata dopo aver lasciato i figli di 4 e 5 anni nel bosco. La donna ha 41 anni, l’uomo 55. I bambini, figli della donna, sono stati abbandonati nel bosco senza alcuna assistenza. Le autorità hanno fermato i genitori poco dopo l’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo scorso 19 maggio Marine R., 41 anni, e Marc B., 55 anni, hanno portato i bambini (figli di lei) di 4 e 5 anni nel bosco e qui li hanno abbandonati. A seguito del ritrovamento da parte di un uomo e la denuncia da parte del padre dei piccoli, la coppia è stata fermata ed è stata arrestata “Abbiamo una sorpresa per voi, vi bendiamo e vi portiamo in bel posto”, questa la frase che i bambini di 4 e 5 anni si sono sentiti dire dalla mamma e dal suo compagno, in Portogallo. La coppia francese in realtà aveva in mente ben altro, ovveroabbandonare i piccoli, lasciarli in un bosco, dove probabilmente sarebbero morti senza acqua e cibo. I piccoli, quando sono stati lasciati soli, piangendo, si sono incamminati e sono arrivati sino al ciglio della strada. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

portogallo abbandonano bambini in un bosco coppia arrestata
© Ildifforme.it - Portogallo, abbandonano bambini in un bosco: coppia arrestata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She Accidentally Fell Into Her CEO Bosss Arms—Now the Cold Divorce Plan Is Falling Apart

Video She Accidentally Fell Into Her CEO Bosss Arms—Now the Cold Divorce Plan Is Falling Apart?

Sullo stesso argomento

Fugge da casa in Francia con i bambini, poi li abbandona in Portogallo, arrestataLa madre di due ragazzini di 4 e 5 anni ritrovati da soli sul ciglio di una strada nel sud del Portogallo, è stata arrestata a Fatima, nel centro del...

Fratellini di 3 e 5 anni abbandonati nel bosco in Portogallo: madre arrestata col compagno, erano in un bar a 200 kmLa donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di giovedì dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo di 55 anni in un...

portogallo abbandonano bambini inDue bambini francesi di 3 e 5 anni abbandonati nel bosco in Portogallo dopo un finto gioco a nascondino: in carcere la madre e il compagnoSecondo quanto reso noto dal tribunale, i due sono accusati di due capi d'accusa per aver messo in pericolo o abbandonato i bambini, trovati soli martedì, seduti e in lacrime sul ciglio di una strad ... gazzettadelsud.it

portogallo abbandonano bambini inPortogallo, due bambini bendati e lasciati nel bosco: Quando abbiamo tolto le bende mamma era sparitaDue fratellini francesi di 3 e 5 anni sono stati ritrovati in una zona di boscaglia nei pressi di una cittadina non lontana da Lisbona, in Portogallo. I due bambini sono stati salvati da un’automobili ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web