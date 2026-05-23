Il 19 maggio, una coppia è stata arrestata dopo aver lasciato i figli di 4 e 5 anni nel bosco. La donna ha 41 anni, l’uomo 55. I bambini, figli della donna, sono stati abbandonati nel bosco senza alcuna assistenza. Le autorità hanno fermato i genitori poco dopo l’episodio.

Lo scorso 19 maggio Marine R., 41 anni, e Marc B., 55 anni, hanno portato i bambini (figli di lei) di 4 e 5 anni nel bosco e qui li hanno abbandonati. A seguito del ritrovamento da parte di un uomo e la denuncia da parte del padre dei piccoli, la coppia è stata fermata ed è stata arrestata “Abbiamo una sorpresa per voi, vi bendiamo e vi portiamo in bel posto”, questa la frase che i bambini di 4 e 5 anni si sono sentiti dire dalla mamma e dal suo compagno, in Portogallo. La coppia francese in realtà aveva in mente ben altro, ovveroabbandonare i piccoli, lasciarli in un bosco, dove probabilmente sarebbero morti senza acqua e cibo. I piccoli, quando sono stati lasciati soli, piangendo, si sono incamminati e sono arrivati sino al ciglio della strada. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Portogallo, abbandonano bambini in un bosco: coppia arrestata

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She Accidentally Fell Into Her CEO Bosss Arms—Now the Cold Divorce Plan Is Falling Apart

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