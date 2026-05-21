Fratellini di 3 e 5 anni abbandonati nel bosco in Portogallo | madre arrestata col compagno erano in un bar a 200 km
Due bambini di 3 e 5 anni sono stati trovati abbandonati nel bosco in Portogallo. La madre, di 41 anni, e il suo compagno di 55 anni sono stati arrestati nel tardo pomeriggio di giovedì dalla gendarmeria portoghese. La donna è stata rintracciata in un bar a Fátima, a circa 200 km dal luogo dove sono stati abbandonati i figli. I bambini sono stati trovati in buone condizioni e sono stati affidati alle autorità competenti.
La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di giovedì dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo di 55 anni in un bar a Fátima a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. I due devono rispondere ora dei reati di violenza domestica e di abbandono di minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre. «Lei è fuggita con il patrigno»
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