Una donna che aveva lasciato la sua casa in Francia con i figli di 4 e 5 anni è stata fermata in Portogallo. I bambini sono stati trovati da soli lungo una strada nel sud del paese e successivamente abbandonati. L’arresto è avvenuto a Fatima, nel centro del Portogallo, insieme al suo compagno. La donna era scomparsa con i figli e la polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

La madre di due ragazzini di 4 e 5 anni ritrovati da soli sul ciglio di una strada nel sud del Portogallo, è stata arrestata a Fatima, nel centro del paese, con il suo compagno. La donna, 41 anni, e l’uomo, 55, sono accusati di essere coinvolti nell’abbandono di minori e di maltrattamenti, ha spiegato la gendarmeria francese. Le autorità francesi e portoghesi hanno collaborato strettamente nelle ultime ore per ricercare la donna, madre dei due bambini ritrovati in lacrime martedì sera. La donna era scomparsa dalla sua abitazione a Colmar, nell’est della Francia, e il fatto era stato segnalato dal padre di bambini. I due piccoli sono stati trovati su una strada nazionale vicino alla stazione balneare di Comporta, un centinaio di chilometri a sud di Lisbona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fugge da casa in Francia con i bambini, poi li abbandona in Portogallo, arrestata

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