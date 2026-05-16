Taranto bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia
Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre stava giocando davanti alla sua casa. L’incidente si è verificato mentre il veicolo stava effettuando una manovra in retromarcia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. La ricostruzione dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 21.30. La piccola si trovava vicino all’abitazione dei genitori quando un veicolo, impegnato in una retromarcia, l’avrebbe colpita e travolta. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La famiglia della bambina è di origine marocchina e, alla guida dell’auto, si trovava un amico della coppia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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