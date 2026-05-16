Taranto bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia

Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre stava giocando davanti alla sua casa. L’incidente si è verificato mentre il veicolo stava effettuando una manovra in retromarcia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui