Porto di Salerno nuovi fondi per migliorare i fondali | interventi per 65 milioni
Il porto di Salerno riceverà 65 milioni di euro per interventi di miglioramento dei fondali. Le risorse sono state assegnate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e permetteranno di completare tre interventi considerati strategici. L’obiettivo è migliorare la navigabilità e la sicurezza delle operazioni portuali. I fondi sono destinati a lavori di adeguamento e potenziamento delle strutture sottomarine, necessari per sostenere la crescita delle attività portuali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il porto di Salerno potrà completare tre interventi strategici grazie alle nuove risorse assegnate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Per il consolidamento delle banchine arrivano 13,8 milioni, che si aggiungono ai 40 già previsti, necessari a rafforzare le strutture e garantire operazioni in sicurezza. Finanziato anche il prolungamento del molo Manfredi, con un’integrazione di 5,67 milioni rispetto ai 15 iniziali: l’opera consentirà di migliorare l’accoglienza delle navi, in particolare quelle crocieristiche. Il capitolo più consistente riguarda il dragaggio dei fondali, indispensabile per mantenere livelli di pescaggio adeguati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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