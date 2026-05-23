Porto di Salerno nuovi fondi per migliorare i fondali | interventi per 65 milioni

Notizia in breve

Il porto di Salerno riceverà 65 milioni di euro per interventi di miglioramento dei fondali. Le risorse sono state assegnate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e permetteranno di completare tre interventi considerati strategici. L’obiettivo è migliorare la navigabilità e la sicurezza delle operazioni portuali. I fondi sono destinati a lavori di adeguamento e potenziamento delle strutture sottomarine, necessari per sostenere la crescita delle attività portuali.