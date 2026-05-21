Il governo ha annunciato l’assegnazione di nuovi fondi destinati a Niscemi, con due programmi del valore complessivo di 75 milioni di euro che saranno discussi nel prossimo Consiglio dei ministri. Questa decisione prevede interventi e risarcimenti, senza dettagli specifici sui progetti o le modalità di distribuzione. La notizia è stata comunicata dalla presidente del Consiglio durante un intervento pubblico. La discussione in sede governativa è prevista nei prossimi giorni, con un possibile avvio delle iniziative nei mesi successivi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due programmi da 75 milioni nel prossimo Consiglio dei ministri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto ad avviare rapidamente i progetti finanziati attraverso il decreto legge approvato lo scorso febbraio per affrontare l’emergenza legata alla frana che ha colpito Niscemi. Durante il suo intervento in consiglio comunale, Meloni ha spiegato che nel Consiglio dei ministri previsto per domani, 22 maggio, verranno approvati due distinti programmi da 75 milioni di euro ciascuno. Messa in sicurezza del territorio. Il primo piano sarà destinato agli interventi per la messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana, con l’obiettivo di prevenire ulteriori rischi e garantire maggiore tutela ai cittadini e alle infrastrutture locali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni annuncia nuovi fondi per Niscemi: in arrivo interventi e risarcimenti

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