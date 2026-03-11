Nasconde un Gps nella bambola della figlia per spiare la compagna 51enne col braccialetto elettronico

Un uomo di 51 anni, attualmente con il braccialetto elettronico, è stato scoperto aver nascosto un GPS all’interno della bambola della figlia per osservare gli spostamenti della compagna. L’indagine ha rivelato che il soggetto ha utilizzato i giocattoli della bambina come strumenti per seguire i movimenti della donna, in un comportamento definito persecutorio.

Un piano persecutorio inquietante, spinto fino al punto di strumentalizzare i giocattoli della figlia per monitorare gli spostamenti della compagna. I Carabinieri della Stazione di Roccasecca hanno notificato a un 51enne residente in provincia di Frosinone – pensionato e con precedenti di polizia.