Popolare del Lazio | utile a 21,6 milioni e piano di acquisizioni

Notizia in breve

La Popolare del Lazio ha registrato un utile di 21,6 milioni di euro e ha annunciato un piano di acquisizioni. La strategia prevede l'acquisto di altri istituti di credito, anche se non sono stati ancora specificati i nomi delle banche coinvolte. La rete di Blu Banca potrebbe essere influenzata dalle acquisizioni, ma non sono stati forniti dettagli sui possibili cambiamenti. La banca ha comunicato i risultati finanziari e la volontà di espandersi attraverso operazioni di consolidamento.