Popolare del Lazio | utile a 21,6 milioni e piano di acquisizioni
La Popolare del Lazio ha registrato un utile di 21,6 milioni di euro e ha annunciato un piano di acquisizioni. La strategia prevede l'acquisto di altri istituti di credito, anche se non sono stati ancora specificati i nomi delle banche coinvolte. La rete di Blu Banca potrebbe essere influenzata dalle acquisizioni, ma non sono stati forniti dettagli sui possibili cambiamenti. La banca ha comunicato i risultati finanziari e la volontà di espandersi attraverso operazioni di consolidamento.
? Punti chiave Come influirà il piano di acquisizioni sulla rete di Blu Banca?. Quali nuovi istituti potrebbero essere acquisiti dalla banca?. Perché l'aumento dei tassi d'interesse preoccupa la direzione di Lucidi?. Come cambieranno i costi per i clienti retail e le PMI?.? In Breve Cet1 ratio attestato al 20,8 per garantire solidità patrimoniale.. Espansione della rete territoriale tramite la controllata Blu Banca.. Possibile nuova cessione di Npe per allineamento ai valori medi nazionali.. Focus su ricavi assicurativi e commissioni per segmenti retail e PMI..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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