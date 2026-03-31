Banca di credito popolare utile trplicato nel 2025 | balzo a 12,5 milioni

Il Consiglio di amministrazione della banca ha approvato il bilancio 2025, che si conclude con un utile netto di 12,5 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’utile è più che triplicato, considerando i 4,7 milioni di euro registrati nel 2024. La crescita significativa dell’utile rappresenta un dato rilevante per la banca e le sue attività finanziarie.

Il Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare (Bcp) approva il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 12,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 4,7 milioni del 2024. Nel corso dell’anno, spiega una nota dell’Istituto, la banca ha proseguito il percorso previsto dal piano industriale 2024-2028, migliorando efficienza gestionale, struttura patrimoniale e qualità del credito. Le masse complessive si attestano a 5,2 miliardi (+0,5%), con raccolta diretta in aumento a 2,5 miliardi e prestiti alla clientela stabili a 1,79 miliardi. In crescita il margine di intermediazione (+2,6% a 108 milioni), mentre cala il margine di interesse (-5,6% a 75 milioni). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati San Felice 1893 Banca Popolare, approvato il bilancio 2025. Utile a oltre 3 milioniQuesta mattina, 28 marzo, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di San Felice 1893 Banca popolare,presso il PalaRound di San Felice sul Panaro. Leggi anche: Un 2025 d’oro. Banca Imola, l’utile sale a 12,5 milioni Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Banco Bpm e credito cooperativo: al via la stagione delle assemblee; Nuova stretta su Bff, commissari di Bankitalia affiancano il cda dopo i rilievi sui crediti. Chiesto il rinvio del bilancio; Banca Popolare di Puglia e Basilicata sceglie Athora Italia per il comparto vita; Vesuvio: prevenzione incendi al centro del confronto. Banca Credito Popolare, utile 2025 sale a 12,5 milioniBanca di Credito Popolare chiude il 2025 con una creaicta dell'utile a 12,5 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 4,7 milioni di euro registrati nel 2024. (ANSA) ... ansa.it Dai commissari affiancati dalla Banca d’Italia ai possibili 1,3 miliardi di “past due”: errori contabili, fiducia in calo e business rallentato spiegano la crisi dell’istituto milanese facebook La Banca d'Italia conferma il trend negativo, anche nel 2025, sia per il numero dei Comuni con una banca sia per il numero dei dipendenti in Sicilia x.com