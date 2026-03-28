San Felice 1893 Banca Popolare approvato il bilancio 2025 Utile a oltre 3 milioni

L’assemblea ordinaria dei soci di San Felice 1893 Banca Popolare si è svolta questa mattina al PalaRound di San Felice sul Panaro. Durante l’incontro è stato approvato il bilancio 2025, che mostra un utile superiore ai 3 milioni di euro. La riunione ha coinvolto i soci e ha riguardato anche altri aspetti relativi alla gestione della banca.

Questa mattina, 28 marzo, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di San Felice 1893 Banca popolare,presso il PalaRound di San Felice sul Panaro. Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio di esercizio 2025 che mostra un utile netto di 3,04 milioni di euro, confermando la distribuzione del dividendo a soci e azionisti, nella misura di 0,30 euro per azione. Il patrimonio netto della Banca ammonta a 80,9 milioni di euro, contro 71,0 milioni di euro del 2024, con un incremento del 14,0%, per effetto dell’utile dell’esercizio e della variazione delle riserve da valutazione.La raccolta totale da clientela (diretta più indiretta) registra una crescita del 3,6% rispetto al 2024 passando da 1,39 miliardi di euro a 1,44 miliardi di euro, mentre gli impieghi risultano pari a 989 milioni di euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - San Felice 1893 Banca Popolare, approvato il bilancio 2025. Utile a oltre 3 milioni Articoli correlati Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionistiIl presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Felice Temi più discussi: SANFELICE 1893 Banca Popolare convoca l’Assemblea ordinaria dei soci per sabato 28 marzo; San Felice sul Panaro: ancora appuntamenti con Music Journey – From Outer Space,; San Felice, in distribuzione Appunti Sanfeliciani di marzo. Banca San Felice 1893: La fiction sui Panini esprime grandi valori che condividiamoLa nuova dimensione della Sanfelice 1893 Banca Popolare, si va sempre più intrecciando ad iniziative in campo sia economico che culturale e sociale che la elevano a portabandiera delle più autentiche ... ilrestodelcarlino.it Sanfelice 1893, la banca torna al dividendoSan Felice, dopo quasi 10 anni ai soci verrà distribuito un premio di 0,15 euro per azione. Riconfermato il presidente Flavio Zanini Sanfelice 1893 Banca Popolare festeggia dopo quasi 10 anni il ... ilrestodelcarlino.it Tram, ecco i prossimi lavori in Marconi/Ugo Bassi, porta San Felice, ospedale Maggiore, Matteotti x.com A San Felice sul Panaro, lunedì 30 e martedì 31 marzo, dalle 8 alle 17, è istituito in via Canalino 1624 un divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione per lavori di rifacimento della rete idrica. - facebook.com facebook