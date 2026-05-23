Pooh 60 – La nostra storia | tutto quello che c’è da sapere

Da tpi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pooh 60 – La nostra storia: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pooh 60 – La nostra storia, concerto evento per celebrare i 60 anni della band italiana, con la presentazione della grandissima Michelle Hunziker, che si è tenuto all’Arena di Verona qualche giorno fa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Dall’Arena di Verona, una serata evento con la grande musica dei Pooh, con la partecipazione di ospiti eccezionali: Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, Ermal Meta e Noemi. Un concerto con più di 60 elementi d’orchestra guidati dal Maestro Basso. 🔗 Leggi su Tpi.it

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