La storia il percorso i vincitori tutto quello che c' è da sapere sulla Milano-Sanremo

Sabato si svolge la Milano-Sanremo, una classica del ciclismo che parte da Pavia e termina in via Roma a Sanremo, coprendo una distanza di 298 chilometri. La corsa coinvolge numerosi ciclisti professionisti e attira l’attenzione di appassionati e media da tutto il mondo. La gara attraversa diverse città e paesaggi, confermandosi come una delle più lunghe e prestigiose del calendario ciclistico.

Sabato si corre la 117ª Milano-Sanremo, la prima delle cinque classiche Monumento. La partenza è da Pavia per il secondo anno di fila: il via alle 10 da piazza della Vittoria, arrivo in via Roma a Sanremo dopo 298 chilometri attorno alle 16.30. Dislivello complessivo 2100 metri, dei quali 800 sono negli ultimi 50 km, quelli decisivi. Subito dopo il via, il tracciato punta a nord in direzione Milano per fare un piccolo circuito attorno a Pavia. Si sfila davanti alla Certosa, c’è un secondo passaggio dentro la città e infine si riprende il percorso classico a Voghera e Tortona. Le difficoltà sono sempre le stesse: Passo del Turchino a 149 km... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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