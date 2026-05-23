Pooh 60 - La nostra storia in Arena Giuliano Sangiorgi canta con i suoi miti e non regge l' emozione | Sto tremando

Notizia in breve

Durante una serata speciale trasmessa su Canale 5, un cantante ha interpretato i successi dei Pooh, celebrando i 60 anni della band. Sul palco, il cantante ha mostrato emozione, dicendo di tremare mentre cantava. La performance ha coinvolto anche altri artisti, che hanno reso omaggio alla storia della musica italiana attraverso i brani del gruppo. L’evento ha segnato un momento di celebrazione per i decenni di successi della band.