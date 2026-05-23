Pooh 60 - La nostra storia in Arena Giuliano Sangiorgi canta con i suoi miti e non regge l' emozione | Sto tremando
Durante una serata speciale trasmessa su Canale 5, un cantante ha interpretato i successi dei Pooh, celebrando i 60 anni della band. Sul palco, il cantante ha mostrato emozione, dicendo di tremare mentre cantava. La performance ha coinvolto anche altri artisti, che hanno reso omaggio alla storia della musica italiana attraverso i brani del gruppo. L’evento ha segnato un momento di celebrazione per i decenni di successi della band.
La storia della musica italiana passa ancora una volta dal palco di Canale 5, infatti, nella prima serata di sabato 23 maggio 2026 arriva l’evento speciale dedicato ai Pooh, una serata celebrativa che riporta sotto i riflettori i grandi successi della band simbolo della musica leggera italiana. 🔗 Leggi su Today.it
Pooh - Uomini Soli (feat Giuliano Sangiorgi) @Arena di Verona
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