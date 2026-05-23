Sul palco dell’Arena di Verona, i Pooh saranno accompagnati da un’orchestra di sessanta elementi. Questi musicisti contribuiranno a reinterpretare i loro grandi classici, creando un evento sinfonico. Sono stati invitati anche ospiti speciali che si esibiranno con la band durante l’evento. La performance celebra i 60 anni di attività della band, con un arrangiamento più ampio rispetto alle esibizioni tradizionali. La serata prevede anche momenti di interazione tra i componenti e gli artisti ospiti.

? Punti chiave Chi sono gli ospiti che saliranno sul palco con i Pooh?. Come cambieranno i grandi classici grazie ai sessanta elementi d'orchestra?. Dove si può guardare lo show oltre alla diretta televisiva?. Perché la scelta dell'Arena di Verona è così significativa per l'evento?.? In Breve Michelle Hunziker presenta l'evento registrato all'Arena di Verona.. Oltre 60 elementi d'orchestra guidati dal Maestro Basso accompagnano la band.. Ospiti sul palco saranno Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, Ermal Meta e Noemi.. Visione disponibile su Canale 5 e piattaforma streaming Infinity sabato 23 maggio.. Stasera, sabato 23 maggio 2026, Canale 5 trasmette alle ore 21,30 il concerto evento Pooh 60 – La nostra storia, registrato per celebrare sei decenni di carriera musicale presso l’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pooh, 60 anni di storia: l’evento sinfonico all’Arena di Verona

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Condotto da Michelle Hunziker, "Pooh 60 - La nostra storia" è il concerto-evento che celebra i 60 anni di carriera della bandLa band celebra i suoi 60 anni di attività con un concerto trasmesso stasera su Canale 5, registrato all’Arena di Verona a maggio.

Pooh 60 - La nostra storia in Arena, il concerto-evento stasera in tv: la scaletta e gli ospitiStasera in televisione viene trasmesso il concerto “Pooh 60 - La nostra storia in Arena”.

Temi più discussi: 'Pooh 60 - La nostra storia', lo speciale di oggi su Canale 5: gli ospiti e le anticipazioni; I Pooh sotto la tempesta all'Arena di Verona non abbandonano la nave e cantano per i superstiti in platea - IL VIDEO; I Pooh festeggiano 60 anni di carriera con un tris di concerti all'Arena di Verona il 14, 16 e 17 maggio 2026; Scaletta concerto Pooh all’Arena di Verona, 14, 16 e 17 maggio 2026.

Stasera, in prime time su #Canale5, appuntamento con #POOH60LaNostraStoriaInArena, lo speciale evento musicale per i 60 anni dei #Pooh dall’Arena di Verona. Conduce @m_hunziker. Ospiti: #GiulianoSangiorgi, @noemiofficial, @MetaErmal e @marco x.com

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