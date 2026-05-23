Pontedera da costruire La squadra è un rebus

Numerose persone, principalmente tifosi, chiedono aggiornamenti sul futuro del Pontedera. La squadra è ancora in fase di costruzione e il suo destino resta incerto. La richiesta di informazioni cresce, segnalando un interesse superiore alle aspettative. La situazione attuale vede la società al lavoro per definire la composizione della squadra, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla sua formazione o sulla partecipazione a eventuali campionati.

C’è molto più interesse di quanto si pensi intorno al destino del Pontedera. Sono tante infatti le persone, ovviamente si tratta di tifosi, che chiedono notizie sul futuro della squadra. Non solo per quello che riguarda il prossimo campionato di appartenenza, cioè se sarà davvero Serie D, oppure se ci sarà lo spiraglio per tornare in Serie C grazie a una riammissione o un ripescaggio, ma anche per capire che squadra verrà allestita. E questo, almeno al momento, è l’enigma più grande, visto che dal club non trapela niente. Con la fine dell’accordo con Piero Braglia, l’ultimo dei tre allenatori a sedersi sulla panchina pontederese e la chiusura anticipata, causa retrocessione, del contratto con il direttore sportivo Carlo Taldo (aveva un biennale) nell’organigramma societario non ci sono "uomini di calcio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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