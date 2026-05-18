Il caso delle riammissioni nel campionato di calcio continua a tenere banco, con particolare attenzione alla situazione di alcune squadre coinvolte nelle graduatorie. Sabato sera, il Bra ha subito una sconfitta per 2-1 nel match di ritorno dei play out, che ha contribuito a consolidare la sua retrocessione. La situazione relativa alla possibilità di riammissione di alcune compagini rimane complessa, con diverse decisioni da parte delle autorità sportive ancora da definire.

La retrocessione del Bra, che sabato sera ha perso (2-1) anche la gara di ritorno del play out sul terreno della Torres dopo la sconfitta casalinga dell’andata (1-0), oltre ad aver definito il quadro delle 8 retrocesse (il Rimini era stato escluso a campionato in corso) dalla Serie C alla Serie D, ha dato un vantaggio al Pontedera nella graduatoria delle riammissioni. Ma procediamo con ordine. Dopo il verdetto dell’altra sera, le 8 formazioni scese nei dilettanti sono queste: Virtus Verona, Pro Patria e Triestina nel girone A, Bra e Pontedera nel girone B, Foggia, Siracusa e Trapani nel girone C. A questo punto diventa definita la graduatoria tra queste 8 squadre, le sole a poter essere riammesse in caso di posti vacanti nell’organico della prossima Serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rebus delle riammissioni. Pontedera e la graduatoria

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