L'allenatore ex Atalanta ha preso le redini della Roma, portando un cambiamento significativo alla squadra. Dopo aver guidato con successo in campionato e in coppa, ora si prepara a completare l'organizzazione della formazione per la prossima stagione. La società ha annunciato che l'allenatore avrà un ruolo centrale nella costruzione della rosa e nelle scelte strategiche. La situazione attuale vede la squadra in corsa per la qualificazione in Champions League, con l'attenzione rivolta alle ultime partite della stagione.

La vita è fatta a scale. La Roma sale quelle del calcio. Traghettata sull’altra sponda del mare da un "Caronte" piemontese, "cittadino onorario di Bergamo" per dirla con le sue parole, quelle di Gian Piero Gasperini, la Roma è a pochi metri dalla riva di un mondo chiamato Champions, del quale si erano perse le tracce da ben sette anni. Nel compiere l’ultimo passo non avrà bisogno di aiuti esterni, ma solo della sua volontà già ampiamente manifestata nel derby con la Lazio. Ed è evidente come la nuova destinazione imporrà un cambiamento quasi radicale nella struttura e nella gestione rispetto al passato: con un comandante, Gasp, destinato a incidere sempre più nelle dinamiche giallorosse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una Roma da Champions targata Gasp. L'ultimo passo e poi sarà lui a costruire la squadra del futuro

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LA ROMA PUNTA LA CHAMPIONS! LA LAZIO SEMPRE PEGGIO! IL FUTURO DELLE CAPITOLINE!

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