Un operaio è caduto di circa cinque metri in un pozzo a Pontecagnano. La Fit-Cisl ha richiesto un incontro urgente per chiarire le responsabilità. Restano da verificare le cause della caduta e se i protocolli di sicurezza siano stati rispettati. La questione riguarda le eventuali mancanze nelle procedure aziendali e le misure di prevenzione adottate. La polizia sta svolgendo accertamenti sul luogo dell'incidente.

? Domande chiave Come è stato possibile la caduta di cinque metri nel pozzo?. Chi deve rispondere delle mancanze nei protocolli di sicurezza aziendali?. Perché l'azienda ha imposto la consegna cartacea dei certificati medici?. Quali responsabilità emergeranno dal vertice con l'Ispettorato del Lavoro?.? In Breve L'operaio è precipitato per cinque metri durante i lavori del 21 maggio.. Diego Corace denuncia la circolare aziendale del 15 maggio sui certificati cartacei.. La Fit-Cisl contesta la gestione dei documenti medici rispetto agli obblighi Inps.. Il sindacato richiede un incontro con Sarim, Comune e Ispettorato del Lavoro.. La Fit-Cisl... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pontecagnano, operaio cade in un pozzo: la Fit-Cisl chiede un vertice

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