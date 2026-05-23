Operaio caduto in un pozzo a Pontecagnano | la Fit-Cisl chiede incontro a Sarim e Ispettorato del Lavoro

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fit-Cisl di Salerno ha chiesto un incontro urgente con i responsabili di Sarim, il Comune di Pontecagnano Faiano e l'Ispettorato del Lavoro. La richiesta segue il incidente avvenuto il 21 maggio, quando un operaio di un'azienda di raccolta è caduto in un pozzo di cinque metri durante lavori di manutenzione in un cantiere.

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La Fit-Cisl di Salerno ha formalmente richiesto un vertice urgente con i vertici Sarim, il Comune di Pontecagnano Faiano e l'Ispettorato del Lavoro, dopo che lo scorso 21 maggio un operaio dell'azienda di raccolta è precipitato in un pozzo di cinque metri durante la manutenzione di un cantiere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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