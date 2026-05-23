Operaio caduto in un pozzo a Pontecagnano | la Fit-Cisl chiede incontro a Sarim e Ispettorato del Lavoro

La Fit-Cisl di Salerno ha chiesto un incontro urgente con i responsabili di Sarim, il Comune di Pontecagnano Faiano e l'Ispettorato del Lavoro. La richiesta segue il incidente avvenuto il 21 maggio, quando un operaio di un'azienda di raccolta è caduto in un pozzo di cinque metri durante lavori di manutenzione in un cantiere.

La Fit-Cisl di Salerno ha formalmente richiesto un vertice urgente con i vertici Sarim, il Comune di Pontecagnano Faiano e l'Ispettorato del Lavoro, dopo che lo scorso 21 maggio un operaio dell'azienda di raccolta è precipitato in un pozzo di cinque metri durante la manutenzione di un cantiere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Trasporto scolastico Salerno–Pontecagnano, Fit Cisl: "Ini Bus reitera i ritardi nei pagamenti"La FIT CISL di Salerno denuncia con forza il nuovo e reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società INI BUS, affidataria del...

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra...

Torino, incidente alla Centrale del Latte: muore un operaio 47enne travolto da un bancaleROMA – Sarebbe stato travolto da un bancale in movimento che portava un carico da 750 chili e, cadendo all’indietro, avrebbe battuto la testa. È questa la drammatina prima ricostruzione di quanto acca ... dire.it

Operaio caduto alle Bassette: Rafforzare controlli e prevenzioneÈ ancora grave l’operaio di 21 anni di origine straniera, nato a Rimini e residente a Cesena, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale ’Bufalini’ dopo essere precipitato giovedì ... ilrestodelcarlino.it