Trasporto scolastico Salerno–Pontecagnano Fit Cisl | Ini Bus reitera i ritardi nei pagamenti
La FIT CISL di Salerno segnala che la società incaricata del trasporto scolastico tra i Comuni di Salerno e Pontecagnano ha nuovamente ritardato il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti. Si tratta di un problema che si ripete, coinvolgendo direttamente i lavoratori impegnati nel servizio. La situazione viene resa nota dal sindacato, che denuncia pubblicamente questa condizione di inadempienza da parte dell’azienda.
La FIT CISL di Salerno denuncia con forza il nuovo e reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società INI BUS, affidataria del servizio di trasporto scolastico tra i Comuni di Salerno e Pontecagnano. Come già segnalato nella nota ufficiale trasmessa in data odierna a INI BUS.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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