Ponte al Pino ci siamo | stop alle auto fino all' inizio delle scuole
Da oggi, nel tratto di strada che attraversa il cavalcaferrovia di Ponte al Pino, le auto sono state temporaneamente vietate fino all'inizio delle scuole. Si tratta di un intervento di Rete Ferroviaria Italiana, parte di un progetto volto a migliorare la sicurezza e la viabilità dell’area. I lavori di sostituzione del cavalcaferrovia sono entrati nella fase operativa, con l’obiettivo di completare l’intervento in tempi brevi. La chiusura riguarda esclusivamente il traffico veicolare nella zona interessata.
Entrano nella fase operativa i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino”, intervento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per migliorare viabilità e sicurezza. Per consentire l’avanzamento del cantiere, il ponte sarà chiuso al traffico veicolare dal 25 maggio al 14 settembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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