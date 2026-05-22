Ponte al Pino ci siamo | stop alle auto fino all' inizio delle scuole

Da oggi, nel tratto di strada che attraversa il cavalcaferrovia di Ponte al Pino, le auto sono state temporaneamente vietate fino all'inizio delle scuole. Si tratta di un intervento di Rete Ferroviaria Italiana, parte di un progetto volto a migliorare la sicurezza e la viabilità dell’area. I lavori di sostituzione del cavalcaferrovia sono entrati nella fase operativa, con l’obiettivo di completare l’intervento in tempi brevi. La chiusura riguarda esclusivamente il traffico veicolare nella zona interessata.

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