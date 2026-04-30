Ponte al Pino chiude al traffico delle auto per oltre tre mesi | stop dal 25 maggio al 14 settembre

Dal 25 maggio al 14 settembre, il ponte al Pino sarà chiuso al traffico delle auto per un periodo superiore a tre mesi. La chiusura riguarda esclusivamente il transito veicolare, mentre non sono ancora state comunicate eventuali variazioni o alternative di percorso. La decisione è stata comunicata dalle autorità, che hanno precisato le date di inizio e fine della sospensione. La chiusura si inserisce in un intervento di gestione temporanea del traffico nella zona.

Firenze, 30 aprile 2026 – Ponte al Pino chiude al transito delle auto dal 25 maggio al 14 settembre. La causa: la terza fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia, intervento realizzato da Rfi. Sospeso anche il traffico pedonale. default E non solo il transito delle auto viene interrotto: dal 5 al 10 luglio e dal 26 al 30 luglio anche il transito pedonale sarà sospeso. E i treni? Previsti “impatti” sulla circolazione ferroviaria. Pressphoto Firenze Posizionata la nuova passerella al ponte al pino. Sindaca Sarà Funaro, Andrea Giorgio,Andrea Esposito RFI Foto Gianluca Moggi NewPressPhoto Nello stesso periodo, viene spiegato, ci saranno anche impatti sulla circolazione ferroviaria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte al Pino chiude al traffico delle auto per oltre tre mesi: stop dal 25 maggio al 14 settembre A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Al via il conto alla rovescia, Brivio si prepara allo stop: dal 4 maggio il ponte sarà chiuso al traffico per 15 mesiBrivio (Lecco), 29 aprile 2026 – Dalle ore 2 di lunedì 4 maggio sarà chiuso al traffico per 15 mesi il ponte di Brivio, sulla la strada statale 342... Terza fase dei lavori, Ponte al Pino chiude per oltre 110 giorniSta per iniziare la terza fase dei lavori sul Ponte al Pino, quella più impattante, che comporterà la chiusura totale dell'infrastruttura al traffico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ?Mobilità a Firenze: ?20 minuti per percorrere 300 metri; Incidente mortale nella galleria di Cesio sulla Statale 28: ancora chiuso il ponte Uveghi; Franchi, sopralluogo delle commissioni urbanistica e sport: confermata fine lavori nel 2029; Montepiano, addio ai faggi secolari: tagliati gli alberi del viale alla Badia. Terza fase dei lavori, Ponte al Pino chiude per oltre 110 giorniChiude totalmente al traffico una importante arteria di viabilità, l'obiettivo è terminare tutto prima che inizio le scuole ... firenzetoday.it Traffico, ponte al Pino di Firenze chiuso alle auto quasi 4 mesiEntra nel vivo la terza fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia 'Ponte al Pino' a Firenze, intervento realizzato da Rfi per migliorare la viabilità, la sicurezza e la fruibilità dell'a ... ansa.it PONTE DEL 1 MAGGIO, GLI EVENTI E LE DISPOSIZIONI - facebook.com facebook Vigilia del #1Maggio, traffico in aumento per il ponte. Previsti venerdì e domenica i picchi più alti, tra partenze e rientri. Il #meteo regalerà cieli generalmente sereni. Oggi instabilità nel Centro-Sud. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Mil x.com