pomigliano la consulta ambientale rilancia la ztl domenicale

Notizia in breve

La Consulta Ambientale di Pomigliano ha deciso di continuare la sperimentazione della ZTL domenicale, ma con alcune modifiche. Verranno introdotti correttivi e aumentata la comunicazione rivolta ai cittadini. Sono già operative deroghe per le persone con disabilità e previste nuove iniziative per accompagnare le limitazioni al traffico. La decisione riguarda anche l’area pedonale attiva la domenica.