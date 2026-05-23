Pomigliano la Consulta Ambientale rilancia la ZTL domenicale
La Consulta Ambientale di Pomigliano ha deciso di continuare la sperimentazione della ZTL domenicale, ma con alcune modifiche. Verranno introdotti correttivi e aumentata la comunicazione rivolta ai cittadini. Sono già operative deroghe per le persone con disabilità e previste nuove iniziative per accompagnare le limitazioni al traffico. La decisione riguarda anche l’area pedonale attiva la domenica.
POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 23 MAG – Proseguire la sperimentazione della ZTL e dell’area pedonale domenicale, ma introducendo correttivi, maggiore comunicazione ai cittadini, deroghe già operative per le persone con disabilità e nuove iniziative per accompagnare le limitazioni al traffico. È quanto emerso nel corso della riunione della Consulta Ambientale del Comune di Pomigliano d’Arco dedicata all’aggiornamento sui nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione urbana. All’incontro, tenuto alla presenza del sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo, hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Maria Rosaria Toscano, il presidente della Commissione Ambiente Antonio Sodano, il coordinatore tecnico del Tavolo per l’Ambiente Francesco Pisano, il dirigente del Settore Ambiente del Comune, il prof. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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