Stellantis rilancia Pomigliano con un’auto elettrica da 15mila euro il piano anti crisi

Stellantis ha comunicato il rilancio dello stabilimento di Pomigliano d’Arco attraverso la produzione di un’auto elettrica compatta dal costo di circa 15 mila euro. La decisione prevede l’avvio di un nuovo progetto produttivo nello stabilimento campano, con l’obiettivo di realizzare un veicolo elettrico accessibile e di facile utilizzo. La produzione di questo modello, destinato a essere un punto di riferimento nel segmento delle auto economiche elettriche, sarà avviata nel prossimo periodo.

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Stellantis ha annunciato una nuova produzione a Pomigliano d’Arco, l’avvio di un progetto dedicato a una nuova auto elettrica compatta ed economica che sarà prodotta nello stabilimento campano. Il modello, secondo quanto emerso dalle anticipazioni sul nuovo piano industriale, dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 15mila euro. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il nuovo progetto riguarderà una famiglia di veicoli elettrici di piccole dimensioni pensati soprattutto per la mobilità urbana. Il nuovo modello sarà sviluppato in collaborazione con “partner selezionati” e dovrebbe distinguersi per “design all’avanguardia” e costi più accessibili rispetto ad altre auto elettriche oggi presenti sul mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stellantis rilancia Pomigliano con un’auto elettrica da 15mila euro, il piano anti crisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stellantis crolla in Borsa dopo maxi-svalutazioni legate allauto elettrica. Sullo stesso argomento A Pomigliano una nuova auto elettrica da 15mila euro: la promessa di Stellantis per evitare il declinoA Pomigliano si produrrà una nuova piccola autovettura elettrica con un target di prezzo contenuto. Stellantis: “Produrremo un’auto elettrica low cost a Pomigliano”A partire dal 2028 nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco si inizierà a produrre una nuova auto elettrica “compatta ed economicamente... A poche ore dalla presentazione del Piano industriale a Detroit, con la convocazione urgente dei sindacati nella mattina, i vertici di Stellantis hanno anticipato le linee guida per il rilancio produ... #Aziende #dal #ecar #Pomigliano #produrranno #S... x.com Stellantis rilancia sulle city car elettriche: dal 2028 a Pomigliano la nuova ‘E-Car’Obiettivo di Stellantis è rendere più accessibile la mobilità urbana a zero emissioni e rafforzare la filiera italiana dell’automotive. fortuneita.com Stellantis rilancia Pomigliano, ma la Fiom chiede certezze per il resto della rete italianaStellantis costruirà nuove auto elettriche accessibili sulla piattaforma E-Car a Pomigliano d'Arco, ma i sindacati chiedono maggiori certezze. motorisumotori.it