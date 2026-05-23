Policlinico e Asl Fg la nuova primavera secondo Zanasi Cataneo avverte | Commissariati da Bari
Sono state annunciate le nomine dei nuovi vertici della sanità nella provincia di Foggia. Yanko Tedeschi è stato nominato alla guida del Policlinico, mentre Tiziana Dimatteo assume la direzione dell’Asl locale. Le decisioni hanno suscitato reazioni di vario tipo: alcuni hanno espresso soddisfazione, altri hanno criticato la scelta, mentre alcuni hanno chiamato in causa la necessità di un cambio di strategia. Le nomine sono state comunicate in un contesto di discussione pubblica acceso.
Le nomine dei nuovi vertici della sanità foggiana, Yanko Tedeschi alla guida del Policlinico riuniti di Foggia e Tiziana Dimatteo alla direzione della Asl di Foggia, scuotono il dibattito locale, tra auguri istituzionali, critiche politiche e richiami alla necessità di un cambio di passo.Auguri e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Asl Bari e Policlinico, la Regione assegna i fondi 2025. Stanziati anche 5,3 milioni per la procreazione assistitaLa giunta regionale pugliese ha dato oggi il via libera al provvedimento di riparto delle risorse del Servizio Sanitario Regionale 2025.
Paziente affetta da malattia rara priva dell'assistenza domiciliare da mesi: i chiarimenti dell'Asl FgIn merito alla notizia diffusa a mezzo stampa relativa a una paziente affetta da malattia rara, l'Asl Foggia precisa che è stata garantita la...
Policlinico e Asl Fg, la nuova primavera secondo Zanasi. Cataneo avverte: Commissariati da BariYanko Tedeschi al Policlinico e Tiziana Di Matteo alla Asl di Foggia: le nuove nomine dividono tra speranze istituzionali e critiche politiche sul baricentrismo ... foggiatoday.it
Partirà mercoledì 27 maggio la tre giorni di formazione per approfondire il tema dell’orientamento sessuale e della identità di genere. Organizzato da ASL Taranto e rivolto a operatori e operatrici sanitarie e assistenti sociali, anche esterni all’azienda, il corso facebook
Policlinico di Bari. Giunta nomina Ruscitti commissarioRuscitti è già direttore del dipartimento Salute della Regione. Deliberata anche la nomina di Antonello Del Vecchio quale sub-commissario per lo scorporo del Plesso pediatrico che provveda in modo ... quotidianosanita.it