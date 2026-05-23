Policlinico e Asl Fg la nuova primavera secondo Zanasi Cataneo avverte | Commissariati da Bari

Notizia in breve

Sono state annunciate le nomine dei nuovi vertici della sanità nella provincia di Foggia. Yanko Tedeschi è stato nominato alla guida del Policlinico, mentre Tiziana Dimatteo assume la direzione dell’Asl locale. Le decisioni hanno suscitato reazioni di vario tipo: alcuni hanno espresso soddisfazione, altri hanno criticato la scelta, mentre alcuni hanno chiamato in causa la necessità di un cambio di strategia. Le nomine sono state comunicate in un contesto di discussione pubblica acceso.