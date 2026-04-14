Paziente affetta da malattia rara priva dell' assistenza domiciliare da mesi | i chiarimenti dell' Asl Fg

Un caso di una paziente con una malattia rara priva di assistenza domiciliare da mesi è stato oggetto di attenzione nei media. L'Asl Foggia ha riferito di aver assicurato la continuità terapeutica, garantendo la somministrazione regolare del trattamento settimanale necessario per la patologia. La struttura ha inoltre specificato di aver mantenuto un contatto costante e diretto con la paziente durante questo periodo.

In merito alla notizia diffusa a mezzo stampa relativa a una paziente affetta da malattia rara, l'Asl Foggia precisa che è stata garantita la continuità terapeutica, con la regolare somministrazione del trattamento settimanale previsto per la patologia, in costante e diretta interlocuzione con la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Mamma da pochi mesi, muore a 32 anni stroncata da una malattia raraMariaclara Beltrachini è morta a soli 32 anni stroncata da una malattia rara, scoperta nei giorni della nascita del piccolo Ethan, il bimbo venuto al... Bimba di 9 mesi salvata da una malattia rara grazie all’intuizione dei mediciLa collaborazione di diversi reparti ha permesso di sviluppare una soluzione innovativa per vincere un deficit congenito di proteina C La sfida... Temi più discussi: Cellule CAR-T: remissione in una paziente con tre malattie autoimmuni; CAR-T, remissione completa in una paziente con tre malattie autoimmuni; Donna affetta da tre rare malattie autoimmuni guarita con una nuova terapia, sintomi spariti e non ha bisogno di assumere farmacie; Terapia Car-T induce la remissione in una paziente con tre malattie autoimmuni. Paziente affetta da malattia rara priva dell'assistenza domiciliare da mesi: i chiarimenti dell'Asl FgAl fine di dare una risposta concreta alla richiesta avanzata dall’associazione ‘Malattie Rare dell’Alta Murgia’ per l’attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, l'Asl Foggia ha pos ... foggiatoday.it Malattia rara senza assistenza domiciliare nel Foggiano: appello a DecaroUna paziente affetta da una malattia rara, residente nella provincia di Foggia, sarebbe da mesi priva dell’assistenza domiciliare integrata (Adi), ... immediato.net Sclerosi multipla: guarda il test svolto su una paziente affetta da questa patologia che ha provato a utilizzare i dispositivi Equistasi. Disclaimer: La comunicazione di questa pagina è riservata esclusivamente ai professionisti sanitari. #equistasi #salute #sclerosi - facebook.com facebook