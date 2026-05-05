Asl Bari e Policlinico la Regione assegna i fondi 2025 Stanziati anche 5,3 milioni per la procreazione assistita

La giunta regionale pugliese ha approvato oggi il riparto delle risorse del Servizio Sanitario Regionale 2025. Tra i fondi assegnati ci sono 5,3 milioni di euro destinati alla procreazione assistita, mentre l’Asl di Bari e il Policlinico riceveranno finanziamenti per altri interventi sanitari. La ripartizione riguarda anche le strutture sanitarie pubbliche della regione, con l’obiettivo di sostenere diversi servizi e programmi nel settore sanitario.

La giunta regionale pugliese ha dato oggi il via libera al provvedimento di riparto delle risorse del Servizio Sanitario Regionale 2025. Con l'atto, le risorse finanziarie definitive del Fondo sanitario regionale 2025 vengono trasferite ad Asl, Policlinici, e Istituti di ricovero e cura e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce lo stanziamento per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) per... Fondi regionali per la procreazione assistita: nel Brindisino 2 centri accreditatiLa Giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce lo stanziamento per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sanità, il buco della Puglia scende a 360 milioni. L'Asl Bari in pareggio grazie a un aiutino; Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Chiusi bilanci consolidati ASL, Policlinici e Istituti pugliesi. Rilevato disavanzo complessivo di 350 milioni; Sanità, il giorno della verità sul deficit in Puglia. Con la sorpresa dell’Asl Bari: è in attivo. Puglia, Riparto fondo sanitario da 8,6 miliardi ad Asl, Policlinici e IrccsAmmontano complessivamente a circa 8 miliardi e 600 milioni di euro le risorse del Servizio sanitario regionale della Puglia per l’esercizio 2025 che la giunta regionale ha stabilito come ripartire tr ... trmtv.it Sanità, il «buco» della Puglia scende a 360 milioni. L'Asl Bari in pareggio grazie a un aiutinoIl deficit finale è leggermente più basso rispetto ai 369 milioni attesi, ma la ripartizione delle perdite cambia anche per effetto dell’applicazione del fondo di riequilibrio da 250 milioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Respirare bene è il primo passo per crescere bene. Oggi, all’Ospedale San Paolo di Bari, la UOC Pediatria della ASL Bari ha celebrato la #Giornatamondialedellasma con una mattinata di prevenzione dedicata ai più piccoli: visite pneumologiche pediatriche - facebook.com facebook