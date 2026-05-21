Polemica sui bagni ‘woke’ a Grosseto Spuntano Batman una sirena e una donna incinta | Ideologia radical-chic

A Grosseto, sono scoppiate polemiche riguardo ai bagni ‘gender’ all’interno dell’Its Eat, l’istituto superiore dedicato a enogastronomia, accoglienza e turismo, situato nell’ex centro per l’impiego. Nei mesi scorsi, sono stati dipinti con disegni di Batman, una sirena e una donna incinta. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi considera le decorazioni un modo per promuovere l’inclusività e chi le definisce espressione di un’ideologia radical-chic. La discussione si è accesa sui social e tra i cittadini.

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