Polemica sui bagni ‘woke’ a Grosseto Spuntano Batman una sirena e una donna incinta | Ideologia radical-chic
A Grosseto, sono scoppiate polemiche riguardo ai bagni ‘gender’ all’interno dell’Its Eat, l’istituto superiore dedicato a enogastronomia, accoglienza e turismo, situato nell’ex centro per l’impiego. Nei mesi scorsi, sono stati dipinti con disegni di Batman, una sirena e una donna incinta. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi considera le decorazioni un modo per promuovere l’inclusività e chi le definisce espressione di un’ideologia radical-chic. La discussione si è accesa sui social e tra i cittadini.
Grosseto, 21 maggio 2026 – Polemiche in città sui bagni ’gender’ realizzati all’interno della sede dell’Its Eat, l’istituto tecnologico superiore dedicato a enogastronomia, accoglienza e turismo, che si trova all’ex centro per l’impiego. Sulle porte dei servizi igienici non compaiono soltanto i classici simboli uomo-donna o quello dedicato alle persone con disabilità. Sono stati messi anche adesivi ironici e colorati: una donna incinta, Batman, un alieno e anche una sirena. Il concetto di inclusione e accessibilità. Linguaggio figurato per trasmettere il concetto di inclusione e accessibilità universale. Porte che ci sono da oltre un anno ma... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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