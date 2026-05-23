Pole di Russell al Gp di Formula 1 in Canada Antonelli 2° | Hamilton 5° Leclerc in difficoltà

Russell ha ottenuto la pole position nel GP di Formula 1 in Canada grazie a un giro record. Antonelli si è classificato secondo, Norris terzo. Hamilton si è fermato al quinto posto. Leclerc ha avuto difficoltà e non è salito nella top five.

Mostruoso giro di Russell che conquista la pole position nel Gp di Formula 1 in Canada. Si piazza secondo Antonelli e terzo Norris. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc rispettivamente quinta e ottava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mercedes DOMINATE Canada Russell on Sprint Pole, Antonelli P2 & Hamilton heartbreak again

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