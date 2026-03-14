Sul circuito di Shanghai, Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. La seconda fila vede le Ferrari di Hamilton e Leclerc, mentre George Russell si piazza subito dietro Antonelli. La gara si svolgerà tra le strade cinesi, con i piloti pronti a scattare dalla griglia di partenza.

SHANGHAI (CINA) – Sul circuito di Shanghai è Andrea Kimi Antonelli a conquistare pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota romagnolo – a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni – diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel, in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni). Antonelli riporta l’Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni: l’ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009. Il 19enne bolognese ferma il cronometro sul tempo di 1’32"064 precedendo di 0"222 il compagno George Russell, rallentato da un problema al cambio e autore di un solo tentativo nel Q3. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Cina: pole di Antonelli davanti a Russell. Seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc

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Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del GP di Cina di F1, la prima in carriera del pilota bolognese, 19 anni. In prima fila partirà anche George Russel. In seconda le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ansa / ALEX PLAVEVSKI - facebook.com facebook

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