Nella griglia di partenza dello Sprint Qualifying del GP della Cina 2026, Russell si è piazzato in pole position, seguito da Antonelli. Hamilton ha concluso con il miglior tempo davanti a Leclerc. Le qualifiche Sprint del secondo appuntamento del Mondiale sono state decise da queste posizioni, che determinano la griglia di partenza per la gara principale.

Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato decisamente tirato, in un fine-settimana molto particolare perchè caratterizzato dalla Sprint Race. Week end strutturato in maniera diversa dal consueto, con i team costretti a economizzare al massimo i tempi di lavoro per essere pronti. C’era grande curiosità su quello che avrebbe potuto fare la Mercedes, dopo quanto messo in mostra nel corso del primo appuntamento stagionale in Australia. Il britannico George Russell e Kimi Antonelli si sono presentati con l’intenzione di dare una bella spallata a tutti, sfruttando una W17 straordinaria per consistenza ed efficienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte Leclerc

