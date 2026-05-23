Poesis arte e poesia a confronto per la prima volta a Villa Cipelli

A Villa Cipelli si svolge per la prima volta un evento che mette a confronto arte e poesia. L'evento si terrà negli interni della dimora, tra mobili e affreschi liberty, e nel parco circostante. Poeti e artisti parteciperanno a questa iniziativa senza precedenti, che unisce le due discipline in un contesto storico e suggestivo. La manifestazione si svolge in una location storica, aperta al pubblico.

L'inedita e suggestiva cornice di Villa Cipelli si prepara ad ospitare un evento d'eccezione.Per la prima volta, tra i mobili e gli affreschi liberty della dimora, immersi nella bellezza del suo parco, poeti e artisti si incontreranno in una fusione creativa senza precedenti.Il percorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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