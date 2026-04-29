Durante la notte, a Forte dei Marmi, due uomini armati di pistola sono entrati in una villa privata, sorprendendo i proprietari mentre dormivano. Si tratta di un episodio di rapina armata che si aggiunge a una serie di episodi simili avvenuti in passato nella stessa zona. La rapina ha causato timore tra i residenti e ha portato le forze dell'ordine a intervenire sul posto.

FORTE DEI MARMI – Nuovo episodio di criminalità nella località della Versilia: una rapina in villa a Forte dei Marmi è stata messa a segno durante la notte, dove due uomini armati di pistola sono entrati in un’abitazione privata sorprendendo i proprietari mentre dormivano. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nella casa probabilmente convinti che fosse vuota. All’interno, invece, si trovavano i due residenti, che si sono ritrovati faccia a faccia con i rapinatori. Uno dei due aggressori ha estratto una pistola e ha minacciato i proprietari, costringendoli a consegnare gioielli e oggetti di valore custoditi nell’abitazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rapina armata in villa a Forte dei Marmi: non è la prima volta

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