Apre per la prima volta al pubblico Villa Pestarini | il capolavoro di Franco Albini a Milano
Dal 20 al 26 aprile 2026, Alcova torna per l’undicesima volta a Milano, ospitando l’apertura di Villa Pestarini al pubblico. Si tratta di un edificio progettato dall’architetto Franco Albini, che per la prima volta sarà accessibile in questa occasione. L’evento si svolge in due sedi distintive, entrambe rappresentative dell’ambiente urbano della città.
Dal 20 al 26 aprile 2026, Alcova torna per la sua undicesima edizione, articolandosi su due siti straordinari che, ciascuno a modo proprio, incarnano l’essenza dell’identità urbana milanese. Alcova aprirà nuovi spazi inediti all’interno dell’Ospedale Militare di Baggio, un vasto complesso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Alcova svela Villa Pestarini: il gioiello di Albini apre a MilanoDal 20 al 26 aprile, Alcova torna a ridefinire i confini della Milano Design Week con la sua undicesima edizione, spostando il baricentro creativo...
Temi più discussi: Villa Pestarini di Franco Albini apre al pubblico per la Milano Design Week 2026; La storia di Villa Pestarini a Milano, capolavoro di Franco Albini, dove tutti vorranno andare durante la Design Week; 12 luoghi da scoprire al Fuorisalone 2026; Alcova 2026 sarà in un ospedale militare e in una villa mai aperta al pubblico.
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Per la Design Week 2026, Alcova torna a Milano e apre le porte di Villa PestariniOltre alla storica casa progettata da Franco Albini, la collettiva di design fa il suo ritorno all'Ospedale Militare di Baggio, dove saranno attivati nuovi spazi prima inaccessibili Dopo due anni a ... living.corriere.it
Dalla Villa Pestarini di Franco Albini agli appartamenti nei palazzi storici: gli interni che apriranno le porte durante la Design Week - facebook.com facebook