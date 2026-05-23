Plebiscito Padova gli Under 18 volano alle semifinali nazionali

La squadra Under 18 del CS Plebiscito Padova ha concluso la fase interregionale del campionato Juniores A di pallanuoto al secondo posto, qualificandosi così per le semifinali nazionali. Le gare si svolgeranno nei giorni 24 e 25 maggio. La formazione biancoscudata ha ottenuto il passaggio alle semifinali dopo aver vinto diverse partite nella fase interregionale. La qualificazione consente alla squadra di partecipare alla fase successiva del torneo nazionale.

Il CS Plebiscito Padova continua la sua corsa nel campionato Juniores A di pallanuoto. La formazione Under 18 biancoscudata ha chiuso la fase interregionale con un brillante secondo posto, conquistando l’accesso alle Semifinali Nazionali, in programma domani, domenica 24, e lunedì 25 maggio alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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