Playoff Nba San Antonio vince Gara1 finale a ovest

Nella prima gara della finale della Western Conference, i San Antonio Spurs hanno conquistato la vittoria contro i Thunder. La partita ha attirato l'attenzione degli appassionati di basket, offrendo un confronto intenso tra le due squadre. La vittoria dei Spurs ha aperto la serie con un risultato positivo, lasciando i tifosi in attesa delle prossime sfide. La partita si è svolta senza particolari incidenti e ha visto entrambe le formazioni impegnate con determinazione.

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Roma, 19 mag. (askanews) – Gara-1 tra Thunder e Spurs non delude affatto le attese nella prima finale della Western Conference. La vince San Antonio 122-115 dopo ben due supplementari e grazie ad un Victor Wembanyama stratosferico, che chiude con 41 punti, 24 rimbalzi e le giocate che sigillano la vittoria nel finale del secondo overtime, aiutato dal rookie Dylan Harper, che prende il posto dell’infortunato De’Aaron Fox in quintetto e segna 24 punti con anche 11 rimbalzi, 6 assist e 7 palle recuperate. A Oklahoma City non bastano invece i 31 punti in uscita dalla panchina di Alex Caruso e i 26 del rientrante Jalen Williams. Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 205 ore 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simulating The 2026 NBA Conference Finals On 2K26! (Live Games) Sullo stesso argomento NBA, playoff: Wembanyama porta i San Antonio Spurs in semifinaleSan Antonio (Stati Uniti), 29 aprile - Dopo gli Oklahoma City Thunder, anche i San Antonio Spurs hanno strappato un pass per le semifinali di Western... Playoff Nba: Wembanyama è devastante, San Antonio travolge i Timberwolves 126-97San Antonio (Stati Uniti), 13 maggio 2026 - In una nottata in cui il mondo NBA è stato scosso dalla prematura scomparsa (a soli 29 anni) dell’ala dei... Mwen pap etone non si San Antonio Spurs mete Oklahoma City Thunder deyò… NBA PLAYOFFS x.com [Highlights] Ayo Dosunmu full highlights contro i San Antonio Spurs ieri sera (109-139 L) - Gara 6 - Semifinali Ovest - Playoff NBA 2026: 10 punti con 4/8 FG, 0/1 da 3, 2/2 FT, 1 rimbalzo, 9 assist (ZERO palle perse), 3 falli personali e un +/- di -28 in 23:22 minuti reddit Playoff NBA, i risultati della notte: San Antonio passa a OKC dopo due supplementariLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: San Antonio passa a OKC dopo due supplementari ... sport.sky.it Playoff Nba, San Antonio vince Gara1 finale a ovestRoma, 19 mag. (askanews) – Gara-1 tra Thunder e Spurs non delude affatto le attese nella prima finale della Western Conference. La vince San Antonio 122-115 dopo ben due supplementari e grazie ad un V ... askanews.it