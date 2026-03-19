Dall’aula magna dell’Università di Salamanca, Sergio Mattarella ha espresso un messaggio chiaro sull’atteggiamento dell’Europa di fronte alle recenti crisi mondiali. Il presidente ha invitato l’Unione a opporsi alla legge del più forte, citando le tensioni in Ucraina e in Medio Oriente come esempi di situazioni contro cui l’Europa dovrebbe schierarsi. La visita si inserisce in un contesto di discussioni sulle sfide globali.

Dall’aula magna dell’Università di Salamanca, una delle culle del pensiero giuridico europeo, Sergio Mattarella lancia un monito che suona come un ultimo avviso alla politica internazionale. Non è solo una lectio magistralis: è un atto d’accusa contro quella che il Capo dello Stato definisce una «vis destruens» che sta smantellando, pezzo dopo pezzo, l’ordine mondiale costruito sulle macerie del Novecento. Il Presidente fotografa una realtà inquietante: il ritorno a una sorta di stato di natura tra le nazioni, dove il diritto internazionale viene derubricato a fastidioso intralcio. «Si assiste alla delegittimazione delle Corti Internazionali e dei loro giudici, negando il valore del diritto internazionale», denuncia Mattarella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dall'Ucraina alla crisi in Medio Oriente, Mattarella a Salamanca: «L’Europa dica no alla legge del più forte»

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