Pistola clandestina e scacciacani modificata | ad Ardea spunta una casa delle armi

Notizia in breve

Nell’abitazione di un uomo ad Ardea sono state trovate una pistola clandestina e una scacciacani modificata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro delle armi e di alcune munizioni, tutte custodite illegalmente. La casa è stata sottoposta a sequestro, e l’uomo è stato denunciato per detenzione e porto illegale di armi.