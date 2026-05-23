Pistola clandestina e scacciacani modificata | ad Ardea spunta una casa delle armi
Nell’abitazione di un uomo ad Ardea sono state trovate una pistola clandestina e una scacciacani modificata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro delle armi e di alcune munizioni, tutte custodite illegalmente. La casa è stata sottoposta a sequestro, e l’uomo è stato denunciato per detenzione e porto illegale di armi.
Armi e munizioni. Questo quanto ritrovato nell'abitazione di un uomo, ad Ardea, che custodiva questo "arsenale" in maniera illegale. A scoprirlo sono stati i carabinieri.I militari, secondo quanto appreso, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. E nel corso delle verifiche sono venute. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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