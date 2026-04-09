Primavalle la droga è affare di famiglia | arrestati due cugini In casa anche una pistola modificata

Due cugini sono stati arrestati a Primavalle con l'accusa di gestire un'attività di spaccio di droga di famiglia. Durante una perquisizione domiciliare sono state trovate anche una pistola modificata e alcune sostanze stupefacenti. Le indagini hanno rilevato un costante movimento di persone tra le strade di Selva Candida nelle ore serali, con un utilizzo ripetuto di un'auto specifica.

Un via vai continuo tra le strade di Selva Candida, sempre con la stessa utilitaria e sempre nelle ore serali. Un movimento ripetitivo che non è sfuggito agli agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio nel quadrante nord-ovest della Capitale. È iniziato così l'intervento che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata, arrestato 62enneI carabinieri hanno recuperato 50 grammi di marijuana, una pistola a salve modificata per fare fuoco e corredata da proiettili, una dose di cocaina...

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Temi più discussi: inaugurata la CdC Primavalle; Aggredisce la moglie e si barrica in cucina: la resa dopo la trattativa con il negoziatore; Rinforzata la sicurezza dal Casilino a Primavalle: altri 139 agenti in servizio; Dramma a Primavalle: accoltella la moglie e si barrica in casa.

Primavalle, droga e pistola clandestina in una palazzina: arrestati due cugini dalla Polizia di StatoPrimavalle, due cugini arrestati dalla Polizia di Stato: in una palazzina droga, contanti e una pistola clandestina modificata. ilquotidianodellazio.it

Armi e droga, picco di sequestri per smantellare la rete dei clanQuattordici clan radicati su un vasto territorio di cintura, combattuti e piegati da decine di operazioni di polizia giudiziaria ma ancora presenti per il tramite di figli e nipoti ... ilmessaggero.it

Primavalle. “Family house” con droga ed arma clandestina. Due cugini arrestati dalla #poliziadistato. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173369d758279ae53125071 - facebook.com facebook

Cassonetti in fiamme a Primavalle, i cittadini: "Servono le telecamere" ift.tt/4knYBAV x.com