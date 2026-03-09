Fermato per una patente scaduta nell' auto spunta una pistola | era una Bruni a salve modificata per sparare

Un uomo è stato arrestato in provincia di Milano dopo essere stato fermato per una patente scaduta. Durante il controllo, all’interno dell’auto è stata trovata una pistola Bruni a salve modificata per sparare. L’uomo, residente nel Milanese e con numerosi precedenti penali, è stato fermato e portato in caserma. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo.

Guidava con una patente scaduta. Ma non è finito nei guai per questo. Un uomo, cittadino italiano residente nel Milanese con numerosi precedenti penali per associazione a delinquere, porto d’armi da fuoco o oggetti atti ad offendere e truffa, è stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola modificata. Il controllo, effettuato dai finanzieri della compagnia di Luino, è avvenuto durante un posto di controllo a Varese. Fermando il veicolo del milanese, i militari delle fiamme gialle si sono accorti che il conducente aveva la patente non più in corso di validità. Ma c'era anche altro. Nel bagagliaio posteriore è spuntata una pistola modello 315 calibro 8 millimetri a salve, prodotta dalla Bruni e risultata modificata e trasformata in arma semiautomatica capace di sparare proiettili comuni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Varese, in auto con la patente scaduta e una pistola nel bagagliaio: arrestato

Leggi anche: Sparatoria a Milano, morto 20enne: colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Aveva una pistola ma era una replica a salve»

Una raccolta di contenuti su Fermato per una patente scaduta...

Temi più discussi: Compie 100 anni e gli rinnovano la patente: Dal primo negozio all'Hotel Viking non mi sono mai fermato. In regalo l'assicurazione dell'auto; Pachistano, fermato per un controllo dalla Finanza, mostra una patente falsa: denunciato e veicolo sequestrato; Droga alla guida: patente ritirata e denuncia per un ventenne fermato a Caldonazzo - Valsugana - Primiero; Guida con patente internazionale falsa sull’E45.

Recidivo al volante: fermato senza patente, assicurazione e revisioneUna sequenza di violazioni che evidenzia un comportamento reiterato e consapevole, con il rischio concreto di mettere in pericolo non solo se stesso ma anche gli altri utenti della strada. mbnews.it

Fermato senza patente: Non sapevo che servisse per guidareSabato scorso a Verolanuova, in provincia di Brescia, i Carabinieri hanno fermato una Volkswagen Golf per un controllo di routine e hanno scoperto che l’uomo al volante non aveva con sé la patente, ma ... 105.net

Arrestato a Varese un uomo con arma clandestina modificata: fermato dalla Guardia di Finanza durante un controllo. - facebook.com facebook

Donna uccisa a coltellate a Genova: fermato il figlio della vittima, era sporco di sangue x.com