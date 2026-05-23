Il sindaco di Pistoia ha concluso la campagna elettorale annunciando un piano di sviluppo che include un nuovo polo industriale nell’area dell’Annona, destinato a coinvolgere il settore della produzione e dei servizi. Tra le iniziative previste, ci sono interventi per il vivaismo e progetti di soluzioni abitative dedicate alla terza età. Restano da capire come queste misure influenzeranno l’economia locale e quali saranno le modalità di attuazione di tali interventi.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo polo dell'Annona l'economia di Pistoia?. Quali soluzioni abitative prevede il piano per la terza età?. Come potrà il legame con l'ITS fermare la fuga dei giovani?. Perché la piazza San Lorenzo è diventata un terreno di scontro?.? In Breve Comizio in piazza San Lorenzo sabato 23 maggio 2026 con Alessandro Tomasi. Proposta cohousing per anziani in via Mazzini e zone delle Fornaci. Sviluppo polo ricerca all'Annona con facoltà di Ingegneria meccanica. Obiettivo Città delle Piante tramite tavoli tecnici con Fondazione Caripit. Pistoia, piazza San Lorenzo, sabato 23 maggio 2026: la coalizione di centrodestra ha concluso la propria campagna elettorale in un luogo simbolo della gestione amministrativa attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, Celesti chiude la campagna: piano per Hitachi e vivaismo

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