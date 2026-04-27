Pistoia la maratona di Celesti | il centrodestra nelle periferie

Lunedì 27 aprile, Anna Maria Celesti, candidata del centrodestra, ha incontrato i residenti di Vicofaro e Ramini, due quartieri periferici di Pistoia. L’obiettivo dell’appuntamento è stato ascoltare direttamente le esigenze delle comunità locali e raccogliere proposte per lo sviluppo delle zone periferiche della città. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini interessati a condividere problematiche e possibili soluzioni.

? Cosa sapere Anna Maria Celesti incontra i residenti di Vicofaro e Ramini lunedì 27 aprile.. La candidata centrodestra punta a intercettare i bisogni delle periferie pistoiesi.. Anna Maria Celesti porta la sua proposta elettorale tra le strade di Vicofaro e Ramini questo lunedì 27 aprile, con un programma che mira a collegare il cuore di Pistoia alle sue zone più periferiche. La candidata della coalizione di centrodestra ha dato il via a una maratona di incontri pensati per il confronto diretto con i residenti. La prima tappa si è svolta alle ore 19 in via Santa Maria Maggiore 71, proprio nella zona della Piazza della Chiesa a Vicofaro, dove l’obiettivo era ascoltare le istanze del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, la maratona di Celesti: il centrodestra nelle periferie Notizie correlate Pistoia: Annamaria Celesti candidata sindaco per il Centrodestra. E’ la facente funzione dopo l’elezione di Tomasi in RegionePISTOIA – Annamaria Celesti sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Pistoia. Pistoia, ecco la quadra del centrodestra. Celesti correrà per la conferma. Sgueglia e FdI si fanno da partePistoia, 16 febbraio 2026 – Uno dei due alza le braccia e fa un passo di lato, mentre l’altra incassa il supporto del suo partito (Forza Italia),... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pistoia - Nozze d'oro per la Maratona del Partigiano; Maratonina del Partigiano, a Bonelle la corsa per il 25 Aprile; Festa a Prato con la Mezza Maratona; Maratona più sicura. Un defibrillatore per la Pistoia-Abetone. E ora corsi per tutti. La Maratonina del partigiano. La festa per i cinquant’anniFesta della Liberazione al circolo Arci di Bonelle, in collaborazione con Anpi, dove il gruppo di volontari e la ... lanazione.it Cinquant’anni di Maratonina del Partigiano, che festa a BonelleCelebrato anche il primo memorial dedicato a Sergio Bonacchi e Graziano Vannini, figure centrali nella vita del circolo e nella crescita della manifestazione ... msn.com Quando dite "lo prendo cucciolo così lo abituo come necessario", il problema non è solo che ogni cane ha una sua base di personalità, ma soprattutto che non ne siete in grado. ARTEMISIO cerca casa al @rifugio.del.cane.enpa.pistoia - facebook.com facebook Programmi per Pasqua e Pasquetta Tra un uovo di cioccolata e un picnic all'aperto, vi aspettiamo anche al museo! Domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 aprile 2026, dalle 10 alle 19, tutte le sedi di Pistoia Musei saranno aperte. x.com