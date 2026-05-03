A Pistoia si presenta una lista con 32 candidati, inclusi giovani e donne. Tra loro ci sono persone che cercano di portare novità nel panorama politico locale. La presenza di diciannove donne e di giovani candidati rappresenta una parte significativa della lista. I candidati hanno mostrato le loro intenzioni di incidere sul voto e di proporre nuove idee per la città. La campagna elettorale è in corso e le elezioni si avvicinano.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani candidati che puntano a cambiare Pistoia?. Come faranno le diciannove donne della lista a influenzare il voto?. Quali figure esperte sosterranno la coalizione di Anna Maria Celesti?. Perché questa unione tra sigle diverse punta sul nuovo volto cittadino?.? In Breve La lista unisce Forza Italia, Amo Pistoia, Led e Udc con 32 candidati.. Delle 32 persone in lista, 19 sono donne e molti sono giovani.. Tra i candidati figurano Alessandro Sabella, Paola Calzolari, Luca Cipriani e Massimo Zucchelli.. I giovani candidati includono Alessandro Santi, Fabio Capecchi e la studentessa Nikol Innocenti Suchkova.. Questa mattina a Pistoia è stata presentata ufficialmente la lista di candidati che sostiene Anna Maria Celesti, unendo sotto un unico simbolo Forza Italia, Amo Pistoia, Led e Udc.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, la lista di Celesti: 32 candidati tra donne e giovani

Notizie correlate

Mantova, il Pd lancia Murari: 32 candidati tra esperienza e giovani? Cosa sapere Il Pd presenta a Mantova la lista di 32 candidati per le elezioni del 24 maggio.

Lista civica ‘Biffoni Sindaco’: ecco i 32 candidati al consiglio comunalePrato, 19 aprile 2026 – E' ufficiale la composizione della lista civica 'Biffoni Sindaco', a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Noi Moderati schiera ventisei candidati. Al fianco di Celesti per vincere : Valori cattolici e vicini alle periferie; Fratelli d'Italia presenta i suoi candidati per Pistoia: 'Pronti a continuare il cambiamento della città'; In tre per la corsa a Sindaco - TVL; Pistoia Capitale del Libro al centro dell’offerta culturale con un maggio di eventi per tutti i lettori.

’Civici e riformisti’: tante anime, una squadra: Per una Pistoia attenta alle esigenze di tuttiUna lista aperta e libera che al suo interno raccoglie le esperienze e le sensibilità di +Europa, Partito Socialista, ... lanazione.it

PISTOIA - ELEZIONI PISTOIA, FRATELLI D’ITALIA PRESENTA LA LISTAPresentata a Pistoia la lista di Fratelli d’Italia, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Una lista forte, rappresentativa della nostra comunità e del nostro territorio e che sar ... toscanatv.it

Stracotta. LUCKY, mix border collie, dolcissimo e cooperativo. È testabile con cani non aggressivi e con gatti. È molto sensibile, affettuoso, intelligente. Giovane e sano. [email protected] 0573400413 - facebook.com facebook