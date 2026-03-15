Elio Core ha scritto una lettera al commissario prefettizio di San Benedetto richiedendo interventi urgenti, sottolineando l'importanza di azioni immediate per affrontare le criticità presenti nella città. La richiesta si concentra sulla necessità di risposte rapide per risolvere problemi che coinvolgono direttamente la vita quotidiana degli abitanti e la tutela dell'identità locale. La comunicazione evidenzia una situazione che richiede attenzione senza indugi.

La lettera inviata da Elio Core al commissario prefettizio evidenzia un’urgenza che trascende il semplice disagio cittadino, toccando la stessa identità di San Benedetto. Con l’avvicinarsi della stagione turistica e in vista delle elezioni previste per fine maggio 2026, la richiesta verte su interventi immediati sulla viabilità nel quartiere Porto d’Ascoli Centro. I fatti riportati descrivono una situazione dove i marciapiedi sono diventati ostacoli insormontabili per pedoni e diversamente abili, con strade dissestate e presenza di escrementi animali che costringono a percorsi pericolosi. La priorità assoluta è evitare che questa zona diventi una periferia degradata, proiettando un’immagine negativa sul turismo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto: Core chiede interventi urgenti prima

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