Piscina Raffalda chiusa tutta estate | Fino al 15 settembre lavori strutturali importanti
La piscina comunale Raffalda sarà chiusa dal 31 maggio al 15 settembre per lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura riguarda l’intera stagione estiva, durante la quale non sarà possibile accedere alle strutture. I lavori sono stati programmati per intervenire su aspetti strutturali importanti, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale. La riapertura è prevista per metà settembre, dopo il completamento delle operazioni di intervento.
La piscina comunale Raffalda dovrà rimanere chiusa al pubblico a partire dal 31 maggio fino al 15 settembre per consentire interventi di manutenzione straordinaria. Lo rende noto il Comune di Piacenza tramite una nota.«Si tratta di lavori strutturali necessari - riferisce il Comune - che seguono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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