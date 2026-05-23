Piscina Raffalda chiusa tutta estate | Fino al 15 settembre lavori strutturali importanti

Notizia in breve

La piscina comunale Raffalda sarà chiusa dal 31 maggio al 15 settembre per lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura riguarda l’intera stagione estiva, durante la quale non sarà possibile accedere alle strutture. I lavori sono stati programmati per intervenire su aspetti strutturali importanti, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale. La riapertura è prevista per metà settembre, dopo il completamento delle operazioni di intervento.