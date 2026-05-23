Pisa addio amaro alla Serie A | sconfitto 2-1 dalla Lazio Il gol di Moreo aveva illuso Pagelle

Da firenzepost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pisa saluta la Serie A con una sconfitta per 2-1 contro la Lazio nello stadio Olimpico con pochi spettatori. Il gol di Moreo aveva portato momenti di speranza, ma alla fine la squadra avversaria ha segnato due reti.

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ROMA – Addio amaro del Pisa alla Serie A: battuto (2-1) dalla Lazio in uno stadio Olimpico semideserto. Dall’altra parte, Pedro saluta la Lazio con una prodezza che vale l’ultima vittoria stagionale, contro il Pisa. I padroni di casa devono rimontare dopo aver incassato il gol degli ospiti al 23' con Moreo checoglie bene il passaggio di Aebischer. Occasione di raddoppio 5 minuti dopo con Angori che tira un direttissimo verso la porta, Furlanetto manda in angolo. La Lazio reagisce e il pareggio arriva al 33' grazie a Dele-Bashiru dopo un tunnel di Belahyane che sorprende la difesa pisana. La reazione biancoceleste prosegue e Pedro, nella partita dell’addio, compie una prodezza rasoterra dopo l’assist di Noslin e due minuti dopo il pareggio ribalta un match che si stava mettendo male. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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