Diretta gol Serie A LIVE | in campo Lazio Pisa
Durante la 38ª giornata di Serie A, si sono disputate le partite tra Lazio e Pisa. La diretta gol ha fornito aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca in tempo reale. La partita tra le due squadre si è svolta oggi, con le formazioni in campo e gli eventi segnalati in diretta. Sono stati riportati i risultati finali e le azioni più importanti della sfida.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI LAZIO PISA QUI. LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Dia, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Farcomeni. All.: Maurizio Sarri PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsamiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In Diretta : Lazio vs Sassuolo | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Torino in campo
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Roma PisaOlise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza...
-Lazio-Pisa diretta Serie A: segui il match per l'ultima di campionato con Sarri all'Olimpico LIVE facebook
Lazio-Pisa diretta Serie A: segui il match per l'ultima di campionato con Sarri all'Olimpico LIVELast dance del tecnico in biancoceleste davanti ai (pochissimi) tifosi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Un tuffo nel 2013, speciale di Allegri, quando il Milan doveva vincere a Siena per qualificarsi in Champions League. Sono andati in svantaggio, in dieci uomini, e poi una rimonta nel finale per vincere con i gol di Balotelli e Mexes all'84° e 87° minuto, chiudend reddit
Lazio-Pisa: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lazio-Pisa di sabato 23 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net