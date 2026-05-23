Diretta gol Serie A LIVE | in campo Lazio Pisa

Da calcionews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 38ª giornata di Serie A, si sono disputate le partite tra Lazio e Pisa. La diretta gol ha fornito aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca in tempo reale. La partita tra le due squadre si è svolta oggi, con le formazioni in campo e gli eventi segnalati in diretta. Sono stati riportati i risultati finali e le azioni più importanti della sfida.

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Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI LAZIO PISA QUI. LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Dia, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Farcomeni.  All.: Maurizio Sarri PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsamiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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