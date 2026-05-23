Piove di Sacco | donne all’attacco per la sicurezza e l’autodifesa
Due donne sono state aggredite ieri sera a Piove di Sacco. Le vittime hanno riferito di aver reagito con tecniche di autodifesa apprese in corsi recenti, tra cui l'uso di spray urticante e movimenti di disorientamento. In un caso, una madre ha protetto il figlio durante un episodio in un luogo pubblico, adottando strategie di gestione delle emozioni e di sicurezza personale. Nessuno è rimasto ferito gravemente. La polizia sta indagando sull’accaduto.
? Punti chiave Come si gestiscono le emozioni durante un attacco improvviso?. Quali tecniche pratiche proteggono i figli negli spazi affollati?. Come prevenire i furti sfruttando la consapevolezza del proprio corpo?. Perché la preparazione psicologica è fondamentale quanto la forza fisica?.? In Breve Quattro lezioni serali tenute tra metà aprile e metà maggio presso scuola Regina Margherita.. Maestro Pier Paolo Malagoli ha guidato le esercitazioni pratiche e le simulazioni reali.. L'assessora Francesca Betto ha seguito lo sviluppo del progetto con l'asd Go Jukai.. Focus su prevenzione furti e tutela dei figli in contesti di grande affollamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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