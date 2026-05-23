Piove di Sacco | donne all’attacco per la sicurezza e l’autodifesa

Notizia in breve

Due donne sono state aggredite ieri sera a Piove di Sacco. Le vittime hanno riferito di aver reagito con tecniche di autodifesa apprese in corsi recenti, tra cui l'uso di spray urticante e movimenti di disorientamento. In un caso, una madre ha protetto il figlio durante un episodio in un luogo pubblico, adottando strategie di gestione delle emozioni e di sicurezza personale. Nessuno è rimasto ferito gravemente. La polizia sta indagando sull’accaduto.