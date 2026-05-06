A Piove di Sacco, una mostra dedicata a Halsman ha attirato circa 8.000 visitatori presso il palazzo espositivo. L’esposizione ha presentato fotografie e materiali legati all’artista, coinvolgendo anche attività che hanno portato le sue opere al di fuori del museo. La manifestazione ha riscosso un notevole interesse e ha portato molte persone a visitare la mostra nel corso delle settimane.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una mostra fotografica ad attirare migliaia di visitatori?. Quali attività hanno portato le opere di Halsman fuori dal museo?. Chi ha gestito tecnicamente l'allestimento e le visite guidate della mostra?. Perché questi eventi stanno trasformando l'economia culturale di Piove di Sacco?.? In Breve Mostra aperta dal 6 dicembre 2025 al 19 aprile 2026 a Palazzo Pinato Valeri.. Laboratori didattici e Jumpology hanno coinvolto studenti e cittadini nel centro storico.. Bcc Veneta, Contrasto e CoopCulture hanno supportato l'iniziativa con ruoli tecnici e finanziari.. Festival Chronicae ha registrato oltre 1.600 presenze a metà aprile a Piove di Sacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Halsman a Piove di Sacco: 8.000 visitatori per la mostra al Palazzo

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